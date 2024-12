Roma, la Nuvola invasa dagli studenti nella seconda giornata di Più libri più liberi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 dicembre 2024 – Straordinaria partecipazionedella fiera. Una grande festa per più di ottomilaprovenienti da tutta Italia, che hanno invaso lacon il loro entusiasmo. Piùpiùsi conferma un evento molto atteso dai ragazzi e dall’alto valore formativo. Un pubblico attento e coinvolto ha partecipato con interesse ai numerosi incontri in programma, esplorando gli stand e creando un’atmosfera unica di condivisione culturale.inaugurale ha registrato il tutto esaurito l’evento con Susanna Mattiangeli che ha presentato con Roberto Sciarrone La Costituzione nelle parole, un progetto editoriale che contribuisce ad avvicinare i giovani alla Carta costituzionale e alla ricchezza della lingua italiana: una dimostrazione di come si possa e imparare giocando.