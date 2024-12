Justcalcio.com - Real Madrid in crisi, Ancelotti sotto tiro, Mbappé capro espiatorio

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 11:11:27 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web:TRANSFERmarketWEB.com© foto Federico Titone/BernabeuDigital.comMentre Pep Guardiola può tirare un sospiro di sollievo dopo che il Manchester City ha concluso la sua serie negativa con una vittoria contro il Nottingham Forest, un altro gigante europeo è in subbuglio. Carlosta vivendo uno dei suoi periodi più difficili al. La sconfitta infrasettimanale della Liga contro l’Athletic Bilbao ha segnato la quinta sconfitta da ottobre in sole 11 partite: un periodo di forma molto lontano dagli standard attesi al Santiago Bernabéu.Guai in Champions LeagueNella Liga, il distacco dalla capolista Barcellona è di quattro punti gestibili (con una partita in mano), ma è in Champions League che si trovano le vere preoccupazioni.