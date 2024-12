Ilnapolista.it - Raspadori giocatore dal ruolo indecifrabile, la sua bocciatura è netta (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport:
In questo primo incontro dei due in così breve tempo, gli allenatori hanno voluto testare la forza della rosa, coinvolgendo anche chi era ai margini. E la Lazio ne esce più fiduciosa nella valutazione dell'intero gruppo.
Il più ovvio effetto pratico di questa sconfitta del Napoli in Coppa Italia è che la capolista della Serie A non avrà più impegni extra campionato fino al termine della stagione. Calcolo o casualità? Una via di mezzo. Chiaro che nessuno va in campo per perdere, ma l'impegno può essere stato preparato così: proviamo con i meno utilizzati e vediamo cosa succede, comunque si tratterà di un danno limitato. L'uscita dalla seconda competizione nazionale non provocherà pianti nello spogliatoio napoletano, però la bocciatura di alcune riserve ritenute di pregio, vedi Raspadori dal ruolo indecifrabile, è netta e forse movimenterà anche il mercato di gennaio.