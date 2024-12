Ilfattoquotidiano.it - Putin e la Siria: rimosso dall’incarico il comandante Sergey Kisel, potrebbe arrivare il “generale Armageddon”

Nella seconda guerra russa, con la caduta delle linee difensive che reggevano dal 2016, va via. Ildi Mosca che gestiva le operazioni militari del Cremlino inè stato allontanatodopo la presa di Aleppo finita nelle mani dei ribelli guidati dalla milizia Hayat Tahrir al Sham. Non è stato ancora ufficializzato che a sostituirlo sarà Aleksandr Chaiko.Come già avvenuto molte volte per le indiscrezioni sul conflitto ucraino, il primo a dare la notizia dell’allontanamento di(che ha anche guidato – perdendo – la prima armata corazzata che ha combattuto a Kharkiv nel 2022), è stato il canale Telegram del milblogger Rybar, che non ha risparmiato critiche: laè da tempo “luogo in cui riciclare la reputazione dei generali senza successo, che si si sono rivelati incompetenti nella zona dell’operazione militare speciale”.