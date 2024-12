Provincia di Livorno | approvato piano rete scolastica e offerta formativa

Leggi su Corrieretoscano.it

diIl Consigliole di, riunito a Palazzo Granducale, haildi dimensionamento dellae dell’nel territorio delladiper l’anno scolastico 2025/2026.Il provvedimento, corredato da una serie di allegati, illustradi, riporta le proposte scaturite dalle conferenze zonali per l’istruzione, sia per quello che riguarda il I ciclo di istruzione sia per il ciclo di istruzione secondaria superiore. llsarà inviato alla Regione Toscana per l’inserimento nelcomplessivo di sua competenza, che sarà successivamente tramesso all’Ufficio scolastico regionale. La decisione finale in merito alle richieste dei territori spetterà, infine, al ministero dell’Istruzione.