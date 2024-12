Quifinanza.it - Primark apre nuovi punti vendita in Italia: il piano da 150 milioni e 2.500 posti

Leggi su Quifinanza.it

Il gigante dell’abbigliamentoè pronto a investire incon l’apertura dinegozi e l’assunzione di 2.500 lavoratori diretti. In vista dell’apertura di un nuovo puntoin provincia di Salerno, i responsabilini della multinazionale irlandese hanno esposto ilda circa 150per il nostro Paese, dove entro il 2030 hanno in programma di raddoppiare le insegne da Nord a Sud, dalle 17 attuali a 34-35 sedi.IlLa tabella di marcia diprevede in media l’inaugurazione di tre o quattroall’anno dedicati all’abbigliamento per tutta la famiglia, con una grandezza tra i 3.500 e i 4.500 metri quadrati.Al colosso del gruppo inglese Ab food, che controlla anche marchi come Ovomaltina e Twinings, ogni negozio dovrebbe costare tra gli 8 e 10di euro e impiegare una forza lavoro che andrebbe dai 150 fino ai 500 addetti, per le superfici più grandi come dell’hinterland milanese del Centro ad Arese.