Formiche.net - Più investimenti nella difesa, meno armi ai partner. Ecco il Reagan Defence Survey 2024

Gli americani mostrano un rinnovato ottimismo verso le forze armate e il ruolo di leadership globale degli Stati Uniti, secondo i risultati dell’annualeNational Defensecondotto dall’Istituto Ronald. Questa rilevazione, svolta tra l’8 e il 14 novembre (quindi all’indomani delle elezioni presidenziali che hanno visto trionfare Donald Trump), ha evidenziato un incremento record nel supporto alla spesa militare e una maggiore fiducia nell’operato delle forze armate.Il 79% degli intervistati ha dichiarato di supportare un aumento della spesa per la, il livello più alto mai registrato dal sondaggio, rispetto al minimo storico del 71% rilevato nell’estate del 2023. Tuttavia, gli americani continuano a sovrastimare l’incidenza reale del budget militare sul bilancio federale, percependolo come un quarto o addirittura metà delle spese totali, quando in realtà rappresenta circa il 13%.