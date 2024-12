Lanazione.it - Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, pauroso incidente stradale nella notte

Leggi su Lanazione.it

Orvieto, 6 dicembre 2024 – Ha vissuto momenti di terrore l’automobilista che, dopo aver perso ildella propria auto, è finito. L’è avvenuto poco dopo l’una di questa, 6 dicembre, tra Castiglione in Teverina e Tordimonte. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto hanno liberato l’uomo dal groviglio di lamiere dell’utilitaria in cui era rimasto intrappolato. E’ poi stato trasportato in ospedaleda parte del personon sono note le sue condizioni di salute.