Pastore "Palermo e il calcio mi hanno dato tanto"

"Mi fa molto piacere vedere ilcrescere con un centro sportivo bellissimo". Il legame tra Javiere il club rosanero resta forte e pieno di sentimenti. In un'intervista rilasciata a Torretta Café (il nuovo talk show prodotto interamente dalFC) e in oltre un'ora di talk a cuore aperto, il Flaco ha messo a nudo le proprie emozioni come mai fatto prima, parlando anche di Maradona ("Trasmetteva qualcosa di speciale") e del suo futuro. "Non so ancora cosa farò, mi piacerebbe restare nel, aiutare i bambini a crescere e a formarsi. Mi sto preparando, sto facendo un corso con la Fifa e farò anche quello da direttore sportivo. Studio e fra 1-2 anni deciderò", dice l'ex fantasista rosanero.