Papu Gomez si allena con il Renate in Serie C | Obiettivo tornare ad alti livelli

In attesa di poterin campo quando scadranno i due anni di squalifica per doping, a ottobre 2025, ilcontinua a tenersi in forma. L’ex capitano dell’Atalanta viene dalla parentesi al Siviglia e quella (brevissima) al Monza: si è tenuto in forma da solo tra palestra e capi cittadini, ora però potrà farlo con una società professionistica.A dargli la possibilità di lavorare insieme al gruppo è il, club dito da Luciano Foschi e il cui direttore sportivo è il bergamasco ed ex Atalanta Oscar Magoni. Attualmente il club è al 9° posto nel girone A, lo stesso dove c’è anche l’Under 23 della Dea.La notizia è stata diffusa dal club nella serata di giovedì con un video che lascia intendere ci sarà un seguito. “To be continued.”. E venerdì sono arrivate anche le prime parole dell’argentino: “Sto bene, sfrutto questa occasione che la società mi ha offerto, sono molto contento di condividere glimenti con i ragazzi”.