Lanazione.it - Natale ad Assisi, l’8 dicembre al via i festeggiamenti con l’accensione dell’albero

Leggi su Lanazione.it

(Perugia), 62024 –.ad, al via i. Domenica 8si terrà la tradizionale apertura deinatalizi presso la Basilica di San Francesco in. Alle 17, Sua Eminenza il Cardinal Gualtiero Bassetti, Arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà in chiesa inferiore la Celebrazione eucaristica animata dalla Cappella Musicale della Basilica. Alle 18.10 seguirà in piazzadie della videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe. «La festa dell'Immacolata Concezione - ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento - è sempre il vero e proprio inizio delle festività natalizie.