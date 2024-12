Tpi.it - Malattia misteriosa in Congo, l’Italia alza l’allerta: controlli negli aeroporti

inLache ha ucciso già oltre 70 persone inin sole due settimane preoccupa il mondo conche hato il livello di attenzione su questo virus ancora sconosciuto.Con una lettera inviata dal ministero della Salute, e che è stata visionata dall’Ansa, infatti, si chiede alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute di “fare attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal Paese”.Le autorità locali, in collaborazione con quelle internazionali, “stanno lavorando per verificare la situazione e fornire una risposta rapida ed efficace a questo nuovo focolaio epidemico che sta colpendo il paese, già recentemente colpito dall’epidemia di Mpox“.