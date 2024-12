Le ciliegie battono gli Spurs e si spostano nella metà superiore

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 00:28:32 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Bournemouth si è assicurato una meritata vittoria per 1-0 contro un Tottenham poco brillante al Vitality Stadium.Il colpo di testa di Dean Huijsen al 17? è stato sufficiente per separare le due squadre, con i Cherries che hanno creato numerose opportunità per aumentare il proprio vantaggio.Per gli, è stata un’altra notte da dimenticare mentre lottavano per abbattere una difesa disciplinata del Bournemouth.La partita è iniziata con il Tottenham che ha dominato il possesso palla nel tipico stile di Ange Postecoglou, ma non è riuscito a trasformare il vantaggio territoriale iniziale in occasioni significative.La loro migliore occasione negli scambi di apertura è caduta sull’ex attaccante del Bournemouth Dominic Solanke, che ha tirato un tiro sopra la traversa dopo che Huijsen ha valutato male una palla lunga.