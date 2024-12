Thesocialpost.it - La vincitrice di X Factor 2024 è Mimì, i giudici: “Simbolo vero della tua generazione”

Stupenda mimi che con la sua Black Soul è riuscita ad arrivare in vetta. Dopo diversi anni il partner discografico del programma è cambiato e da Sony si è passati a Warner. Questa etichetta discografica segue non solo l’artista che risulterà poi essere il vincitore di X, ma anche i talenti che risultano essere più meritevoli nel loro percorso dentro e fuori la trasmissione. Una vittoria meritatissima, che ha riempito d’orgoglio i genitorigiovanissima, che con la sua energia e profondità antica, ha fatto ballare tutta la piazza del Plebiscito a Napoli. Già, perché quest’anno per la prima volta nella storia di X, la finale si è disputata in una sede diversa dagli studi televisivi. Tanti complimenti ae alla sua carriera appena iniziata. L'articolo Ladi X, i: “tua” proviene da The Social Post.