Jesi Fioretto | Elena Tangherlini oro in Coppa del Mondo in Corea del Sud

Per la fiorettistana del Gruppo Sportivo Esercito è la prima vittoria della carriera nel massimo circuito internazionale. Sul podio anche Anna Cristino, terza, 6 dicembre 2024 – L’oro diluccica nella trasfertana delle fiorettiste azzurre.Nella seconda gara della stagione didela Busan l’atleta svetta sul gradino più alto del podio. La giornata diè iniziata con il successo sull’ungherese Kondricz (15-6). L’azzurra ha poi proseguito la sua corsa con la vittoria nel tabellone da 32 contro la giapponese Azuma 15-12. La fiorettista dell’Esercito ha poi dominato negli ottavi di finale sulla statunitense Scruggs per 15-10. La certezza medaglia è arrivata grazie alla vittoria disulla polacca Walczyk-Klimaszyk per 15-11. In semifinale, nel derby tricolore con Anna Cristino, è stataad avere la meglio con il punteggio di 15-8.