Tpi.it - Il Patriarca 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Il2: le, 6 dicembre 2024Questa sera, venerdì 6 dicembre 2024, alle ore 21,30 va in onda lade Il2, la serie con protagonista Claudio Amendola in sei puntate. Nemo scoprirà mai la verità sulla morte di suo figlio? E per quanto ancora Mario riuscirà a nascondere le sue macchinazioni? Vediamo insieme ledi questaMario minaccia Daniel, che per reazione si avvicina a suo padre Raoul. Nina continua a pensare a lui, mentre Mario non ha dimenticato Lara, che ora si è trasferita a Villa Bandera. Raoul scopre che Nemo ha preso il carico di armi destinato agli albanesi, ma i due si accordano: Nemo lo restituirà mentre Raoul dovrà cedergli le sue quoteDeep Sea. Dopo che il Rai’s viene ucciso, Nemo e Raoul si uniscono contro gli albanesi che minacciano anche la vita di uno dei Bandera.