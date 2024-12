Ilveggente.it - I pronostici del weekend (7-8 dicembre): Serie A e campionati esteri

Leggi su Ilveggente.it

del: tornano in campoA,B, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.In attesa del ritorno delle coppe europee, con Champions League, Europa League e Conference League che torneranno in campo a partire da martedì, i protagonisti delsono i principalidi calcio:A,B, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League.Idel(7-8):A e(LaPresse) – IlVeggente.it InA la Roma in crisi nera e addirittura in zona retrocessione deve assolutamente battere il Lecce per tornare a respirare: con Ranieri qualche miglioramento si è intravisto rispetto alla gestione Juric, mentre Giampaolo dall’altra parte è stato anche baciato dalla fortuna contro Venezia e Juventus.