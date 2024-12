Ilrestodelcarlino.it - Gualandi, concessi i domiciliari per la seconda volta: uccise la collega Sofia Stefani

Bologna, 6 dicembre 2024 – Il caso della morte di, la vigilessa di 33 anni uccisa lo scorso 16 maggio ad Anzola Emilia, continua a tenere banco. Nonostante la Procura abbia fatto ricorso, il Gip del Tribunale di Bologna ha nuovamente concesso gli arrestia Giampiero, 63enne ex comandante della polizia locale accusato dell'omicidio della. E’ lache accade, dopo l'annullamento per un errore nella prima istanza: il Gip Domenico Truppa ha optato per i. Il giudice dunque ha accolto la richiesta del difensore, avvocato Claudio Benenati, masi trova ancora in carcere, in attesa della disponibilità di un braccialetto elettronico. La Procura ha già fatto appello al Riesame contro la decisione. Persi attende intanto la fissazione del giudizio immediato, dopo la richiesta del procuratore aggiunto Lucia Russo e del pm Stefano Dambruoso, che gli contestano l'omicidio aggravato dai futili motivi e dall'averlo commesso su una persona a cui era legato da rapporto affettivo.