Thesocialpost.it - Grillo, lettera a Elly Schlein: “Da Conte posizione mai chiara, va dove soffia il vento”

Leggi su Thesocialpost.it

“Gentilissima, le invio questadi referenze per esprimere la mia convinzione che Giuseppe, affettuosamente noto come Oz, rappresenti la scelta ideale per guidare il Partito Democratico o, se preferisce, una delle sue correnti”. È così che inizia la missiva del garante del M5s, Beppe, rivolta alla segreteria del Pd. Leggi anche: Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, 37 terremoti nel giro di poche ore“possiede una straordinaria capacità di mantenere un equilibrio tra le varie posizioni, evitando di esporsi in modo netto senza aver prima consultato sondaggi e opinionisti. Questa sua abilità lo rende un leader perfetto per un partito che desidera unire elettorati diversi senza rischiare di urtare la sensibilità di nessuno”, si legge nellaindirizzata alla leader dem.