Finals Beach Pro Tour, gli Azzurri eliminati nella Fase a Gironi

Doha, 6 dicembre 2024 – Sono statidai tornei rispettivi (maschile e femminile) glialledellaPro. E Paolo Nicolai ha lasciato in questo modo la carriera agonistica da giocatore. Hanno dato il cuore gli atleti tricolori sulle sabbie calde di Doha, ma gli avversari sono stati più forti.Lo stesso Nicolai, insieme al compagno di squadra Samuele Cottafava, ha perso con la coppia tedesca Ehlers/Wickler (argento olimpico a Parigi 2024) per 2-0.Stessa sorte per le ragazze. L'Italia Femminile delVolley (formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth) è stata battuta dalle statunitensi Cannon/Kraft per 2-0 e ha piazzato la settima posizione in competizione.Foto federvolley.it