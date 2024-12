Laprimapagina.it - “Festa” è il nuovo singolo di Piuma

Da venerdì 6 dicembre 2024 è in rotazione radiofonica “”, ildi, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 novembre.“” è un brano che racconta la storia di una persona imprigionata dalle paure del mondo esterno, un ipocondriaco non solo della propria salute fisica, ma anche di una società che giudica e condiziona profondamente la salute mentale. Il bisogno di fuga da questi pensieri soffocanti si trasforma in un invito alla felicità: una grande, momento di liberazione e leggerezza, anche se il mondo continuerà ad osservare e giudicare.Spiega l’artista a proposito del brano: “Io, Alessandro (Blindato), e Simone (Starchild), volevamo dare voce a quella tensione sotterranea, quel peso che ci trasciniamo, tra la paura di non essere all’altezza e la voglia di rompere tutte le catene.