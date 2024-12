Nerdpool.it - Empyreal mostra parte della propria storia nel nuovo trailer

Dopo solo due settimane dal suo annuncio,è tornato arsi nella notte durante il PC Gaming Show Most Wanted. Unche fa un po’ di luce sulladel promettente titolo sviluppato da Silent Games e pubblicato da Secret Mode. Di seguito, la sinossi.In un angolo remotogalassia, una spedizione arriva su un pianeta finora inesplorato e trova un colossale monolite costruito da una civiltà perduta. Non si tratta di semplici rovine: il monolite è pieno di pericoli e la spedizione non è attrezzata per scoprire i segreti al suo interno. Tutti gli occhi si rivolgono a un mercenario d’élite che potrebbe riuscire dove tutti gli altri hanno fallito.Il titolo di debutto delstudio indie Silent Games,è caratterizzato da combattimenti in tempo reale e da una narrazione ambiziosa influenzata da un mix di scritti filosofici, letteratura classica e mitologia.