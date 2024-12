Puntomagazine.it - Di Benedetto Parrucchieri, in 500 al party a favore del SantoBono – Pausillipon

Gigi Finizio era presente all’evento organizzato da dicome special guest. Inoltre si inaugura un nuovo store a RomaPiù di 500 persone fra amici, parenti e collaboratori sono accorse al teatro Posillipo di Napoli per salutare Giuseppe, Salvatore e Michele Die per festeggiare insieme, nel loroaziendale, un altro anno di successi del gruppo Di. Una storia, quella dei tre soci e di Di, che inizia otto anni fa e che con un successo dopo l’altro ha raggiunto oggi quota ventuno negozi distribuiti in tutta la Campania. Fra questi, gli store di Napoli in via Duomo, via Chiaia, Porta Nolana, Posillipo e Fuorigrotta. La prossima apertura, la prima del gruppo fuori dalla Campania, è prevista nel 2025 a Roma.