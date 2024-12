Quifinanza.it - Decreto Milleproroghe in Consiglio dei ministri, il Governo salva i no-vax dalle multe

Sta per essere discusso indeiil cosiddetto. Si tratta di una legge che da più di 20 anni viene utilizzata per rinnovare una serie di norme annuali, che i vari governi non sono riusciti a rendere strutturali per varie ragioni, dalla mancanza di iniziativa politica a quella di fondi.Tra gli articoli più contestati del prossimoci sarà quello che sospende, ma non cancella, per un altro anno leai no-vax. Ilnon può condonarle, perché le entrate che ne derivano sono state messe a bilancio e questo comporterebbe quindi una spesa. Realisticamente non può nemmeno riscuoterle, sia per questioni politiche che pratiche. Da ormai tre anni quindi rimangono nel limbo.Cosa c’è nel nuovoCome ormai ogni anno dal 2001, ilsi appresta a rinnovare decine di provvedimenti a scadenza annuale che durante gli ultimi mesi non è stato possibile rendere strutturali per mancanza di tempo, fondi o semplicemente iniziativa politica.