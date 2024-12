Liberoquotidiano.it - "Cosa ne pensa della lettera di Grillo a Schlein?": Conte spiana Beppe, volano parole grosse

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Ne so quanto voi"diad Elly: "Ale battute non mancano, ma questione è seria. Se ci dovessimo basare sulle battute, potrei scrivere io a Mario draghi per proporreper un contratto di consulenza. Ma è una questione seria, riguarda una comunità che si sta dimostrando adulta e matura. Forse è questo che il garante non riesce ad accettare". Così Giuseppeal Tg2 Post risponde una domanda sulladi. Unache ha ulteriormente fatto deflagrare lo scontro tra i due a "urne" aperte per la costituente dei Cinque Stelle. "C'è un equivoco di fondo, questo progetto meraviglioso - e nessuno potrà mai togliere il merito ache ne rimane fondatore come ruolo storico - è una comunità politica, non è una setta religiosa o paramilitare, non è la casa di un singolo fondatore.