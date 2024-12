Lanazione.it - Confindustria, ambiente al centro: "La Romagna si candida a guidare il processo di transizione energetica"

Roberto Bozzi, presidente di, che anno è stato il 2024 per l’industria del territorio? "Il 2024 è per la nostra regione un anno di crescita modesta, e laè in linea con questo trend. Export e lavoro mostrano però segnali di miglioramento". Quali prospettive guardando al futuro? "C’è in generale un clima di attesa, le instabilità geopolitiche e la paura sul fronte climatico rendono tutti più guardinghi, sia sul lato dei consumi che degli investimenti". Nell’ultima assemblea a San Patrignano, con il presidente nazionale Orsini, avete messo energia ealdella discussione: quale può essere il ruolo dellanella? "Lasilaverso l’utilizzo di fonti ecosostenibili e rinnovabili come una delle aree più avanzate in Italia ed in Europa, grazie a progetti come Agnes.