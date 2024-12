Cina | ospita 41 mln di stazioni 5G

Romadailynews.it - Cina: ospita 4,1 mln di stazioni 5G

Pechino, 06 dic – (Xinhua) – Il numero di5G inha ora superato i 4,1 milioni, secondo i dati forniti oggi dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Attualmente, le tecnologie 5G sono state applicate in 80 settori principali dell’economia nazionale e la rete 5G sta coprendo un numero maggiore di aree rurali, secondo il ministero. Saranno intraprese azioni per promuovere l’applicazione su larga scala delle tecnologie 5G e per incentivare la ricerca e lo sviluppo tecnologici, nonche’ la formulazione di standard, ha dichiarato il ministero. Saranno inoltre compiuti sforzi per promuovere la collaborazione tra fornitori di telecomunicazioni, sviluppatori di applicazioni e aziende in tutta la catena industriale per costruire un solido ecosistema del 5G.