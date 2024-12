Piperspettacoloitaliano.it - Che Dio ci Aiuti 8 esce il 27 febbraio 2025, la data di uscita a primavera

Slitta ladidi Che Dio ci8Cambia tutta la programmazione per il nuovo anno. L’ottava stagione sarà composta da 10 episodi e continuerà a seguire gli amati personaggi, tra cui Suor Azzurra interpretata da Francesca Chillemi. Questa stagione sarà ambientata in una nuova location, una casa per ragazze in difficoltà a Roma, al posto del convento di Assisi. Anche Elena Sofia Ricci tornerà nei panni di Suor Angela in alcuni episodi. La nuova stagione promette di portare nuove trame e nuovi personaggi, pur mantenendo il tono commovente e umoristico che i fan amano. Inizialmente prevista a gennaio e poi a marzo, il rilascio dei nuovi episodi è stato nuovamente cambiato. Ma quandoChe Dio ci8 ?Che Dio ciil 27Per la prima volta, a distanza di molti anni, Che Dio cinon sarà trasmesso a gennaio.