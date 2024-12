Atalanta-Milan 2-1 nerazzurri primi in classifica

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’batte ilper 2-1 nell’anticipo della 15esima giornata della Serie A, centra la nona vittoria consecutiva e vola al primo posto in. Ipassano in vantaggio al 12? con De Ketelaere, ex rossonero. Ilpareggia al 22? con Morata. All’87’ Lookman firma il gol del definitivo 2-1. Il successo consente ai bergamaschi di salire a 34 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sul Napoli che domenica riceve la Lazio. Ilrimane a 22 punti, a -12 dalla vetta. La prima azione pericolosa della partita arriva dopo 15 secondi, ottimo inserimento di Pulisic che arriva al tiro in diagonale, chiamando Carnesecchi a un grande intervento. Al 3? risponde l’con una gran giocata di Ederson che va via in un fazzoletto, guadagna il fondo e serve Pasalic che calcia alto.