Villaricca PER | Da oltre due mesi senza vicesindaco

Un consiglio comunale velenoso e a tratti imbarazzante quello che si è tenuto aieri sera. È notte fonda nella politica di!Mancata approvazione del Bilancio consolidatoLa maggioranza che sosteneva il sindaco Gaudieri si è dissolta ed oggi è sostenuta dal consigliere Francesco D’Ausilio, eletto nella lista Napoli Nord schierata a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Campanile ed oggi passato in maggioranza.Ma in consiglio comunale ieri sera una maggioranza non c’era, complice l’asdi un consigliere della lista Francesco Gaudieri Sindaco, la maggioranza è rimasta impallinata su due importanti provvedimenti e non è riuscita ad approvare il bilancio consolidato, un importante strumento di valutazione degli equilibri finanziari del comune che possiede alcune partecipazioni in società strumentali, e non è riuscita a nominare il presidente del collegio dei revisori.