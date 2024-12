Secoloditalia.it - Tegola sul Festival di Sanremo, il Tar della Liguria dichiara illegittimo l’affidamento diretto alla Rai

Una bruttasuldi. Sorprendente decisione del Tarche boccia l’assegnazione diretta da parte del Comune ospitekermesse canoraRai: è illegittima. Quindi, a partire dall’edizione del 2026 occorrerà una gar per stabilire a chi spetterà l’organizzazione e chi potrà trasmettere l’evento musicale. Un terremoto per il futuro perché l’edizione 2025 condotta da Paolo Conte è salva.di, il Tar: illegittima l’assegnazione direttaRai“Con sentenza nr. 843, depositata in data odierna, il Tar per lahatoRai, da parte del Comune di, dell’organizzazione delcanzone italiana (anni 2024/2025)”. Così nel comunicato diffuso dal tribunale amministrativo.