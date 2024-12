Davidemaggio.it - Tar: illegittimo l’affidamento diretto alla Rai del Festival di Sanremo

Potenzialmente è una sentenza storica. Nei fatti potrebbe tradursi in zero cambiamenti ma chissà. Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) per la Liguria ha dichiaratoRai, da parte del Comune di, dell’organizzazione del.Nessun pericolo per l’edizione attuale mentre per il futuro, il Comune didovrà procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori del settore interessati. Risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole incidere sull’edizione delgià svolta e sull’edizione che si svolgerà tra pochi mesiscrivono i giudici come riporta Repubblica.Sergio Cerruti è il presidente di Afi (Associazione Fonografici Italiani) e managing director dell’etichetta discografica JE che è la società che ha presentato ricorso contro Comune die Rai riguardoconcessione dell’uso in esclusiva del Marchiodella Canzone Italiana.