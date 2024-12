Quotidiano.net - Stellantis, il dopo Tavares: i francesi, il ceo di Renault e il supermanager Apple

Roma, 5 dicembre 2024 – Il successore di Carlosnel ruolo di Ceo disarà nominato entro la prima metà del 2025 ma il Cda del gruppo automobilistico si sta già muovendo per individuarlo. Quanto basta per innescare il toto-nomine che già da qualche tempo si era scatenato sul possibile successore del manager portoghese, a partire da Luca De Meo, amministratore delegato della, ma anche con nomi interni come quello di Olivier Francois, già ceo di Fiat e global chief marketing officer di. Tra i nomi in lizza per la successione ci sono il manager francese Maxime Picat, responsabile acquisti e qualità fornitori di, e Antonio Filosa, responsabile America per Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. Il manager italiano è entrato a far parte del Gruppo Fiat nel 1999 e ha ricoperto diversi ruoli, in particolare in America Latina, diventando responsabile di Fiat Chrysler nella regione dal 2018.