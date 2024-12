Stagione di prosa al Teatro Donizetti Panigada | Una ribalta per i giovani

Leggi su Bergamonews.it

L’atmosfera è la stessa. È come quando in sala si abbassano le luci ed il brusio del pubblico lascia spazio al silenzio fino a quando come per magia si apre il sipario e si spalanca un nuovo mondo: quello del. Ladialinizia sabato 7 dicembre con I ragazzi irresistibili, testo dello statunitense Neil Simon portato in palcoscenico da due grandi protagonisti delitaliano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, con la regia di Massimo Popolizio.La novità di questadiche si apre sono diverse. Dal turno in più aggiunto ad ogni spettacolo, alla crescita degli abbonamenti; e poi 7 titoli per lee altrettanti per Altri Percorsi. “Negli ultimi due anni abbiamo avuto mille abbonati in più, con una media di 600 quest’anno, 500 l’anno scorso.