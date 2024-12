Lettera43.it - Sophia Loren personaggio dell’anno 2024 per la Treccani

È un’icona del cinema italiano e internazionale, simbolo di eleganza e talento. Ed è anche una delle nostre attrici più amate all’estero. L’eterna, che il 20 settembre ha compiuto 90 anni, è stata elettadallain quanto «simbolo assoluto dell’essere donna». In un testo scritto da Gianluca Nicoletti per l’Istituto dell’Enciclopedia italiana, la stella di Napoli è anche «modello dell’italianità muliebre in ogni vertiginoso splendore, come pure in ogni possibile fragilità». Il riconoscimento testimonia come la diva premio Oscar rappresenti anche per l’Italia «l’emblema più famoso nel mondo, mai appannato e mai sorpassato dal perentorio mutare delle mode estetiche».LEGGI ANCHE:, i migliori film della carriera da guardare in streamingè ilper laRicordandone le umili origini, tanto «che resta vivo il ricordo di sua madre che chiede l’elemosina per sfamarla», laricorda comeabbia trovato nel cinema e nella recitazione in generale l’opportunità per un riscatto nell’epoca del dopoguerra.