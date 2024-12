Liberoquotidiano.it - "Sennò il guanto non serve a un ca***!": Luca e Paolo irridono Maurizio Landini

Per fortuna che c'è. A DiMartedì, su La7, il protagonista assoluto è Mister Cgil, come lo chiamano. «Se Meloni ha in casa solo gente che rema contro, c'è grazie a Dio qualcuno che l'aiuta e si sforza per farla governare 300 anni»., appunto, «l'alleato principale di Salvini e Meloni», ironizzano Bizzarri & Kessisoglu nella loro copertina comica. «Quando loro sono in difficoltà, il consenso cala, i treni si rompono, lui che fa?», domanda. Assist perfetto per: «Un casino infernale, prima chiama la rivolta sociale e poi dice la frase che porta più sfiga al mondo: “Vogliamo rivoltare come unquesto Paese”». «Chiunque abbia detto questa frase nella storia non ha mai combinato niente, anzi», aggiunge Kessisoglu ricordando i grillini e il loro mitologico Parlamento-scatoletta di tonno.