Ilrestodelcarlino.it - "Recanatese, ci sono le potenzialità per risalire"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gabriele Baldassarri, quest’anno "vice" a L’Aquila, raramente salta un appuntamento al Tubaldi e, tra l’altro, segue le sorti dei giallorossi con grande partecipazione, "sacramentando" (anche lui) dopo il rocambolesco 3-3 con l’Isernia. Come si può valutare questo momento della, per certi aspetti indecifrabile, visto che alterna clean sheet a partite nelle quali la retroguardia appare un colabrodo? "Intanto partiamo dalle cifre chesempre veritiere: con 23 reti subite è la difesa peggiore del girone, mentre con 20 gol realizzati è tra i migliori attacchi. È necessario quindi trovare un equilibrio, specialmente in casa, dove 6 reti in 2 partiteoggettivamente troppe. Spessostate azioni estemporanee e quindi è mancata probabilmente quell’attenzione assolutamente necessaria, specie nelle fasi calde.