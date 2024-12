Ranieri | Roma per la salvezza la classifica dice questo

Leggi su Ildenaro.it

, 5 dic. (askanews) – “Laè lo stato attuale delle squadre. Lottiamo per uscire dalla bassa. Io sono abituato a stare sia di qua che di là . Bisogna lottare sempre. Ho dettombre ci dirà molto. Che dobbiamo fare? Io sono convinto che i miei giocatori risponderanno ai miei segnali”. Parla chiaro Claudioalla vigilia del match contro il Lecce in programma sabato 7mbre allo Stadio Olimpico. Situazione infortuni: “Pellegrini si sta allenando bene ed è molto importante per me. Deve continuare così. Dybala l’intensità no, è un giocatore di qualità per cui riesce a soddisfare il volere dell’allenatore e della squadra. Ora inizia il Campionato.mbre ci dirà chi siamo. Il Lecce è una squadra abituata a non mollare mai. Ha vinto a Venezia, ha pareggiato con la Juve.