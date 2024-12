Liberoquotidiano.it - "Perché ha lasciato la magistratura": Apostolico, la rivelazione di un "importante magistrato"

Il plenum del Consiglio Superiore dellaha accolto le dimissioni dalladel giudice di Catania Iolanda. La richiesta di lasciare lada parte del giudicee' stata approvata nella seduta del Plenum di oggi con una sola astensione. Iolandaera finita al centro di polemiche per aver partecipato ad una manifestazione a favore dei migranti. Sui motivi dell'addio allaci sono diverse ipotesi. La prima, come riporta ilGiornale potrebbe essere legata a motivi personali: "Molti magistrati che rischiano la radiazione preferiscono dimettersi per evitare quest'onta ma non mi risulta che larischiasse un procedimento disciplinare per motivi così gravi", spiega una fonte. Un "" poi avrebbe rivelato sotto anonimato, sempre al Giornale, che dietro l'addio potrebbe esserci l'esposizione mediatica degli ultimi tempi e dunque la scelta di cambiar vita.