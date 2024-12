Nerdpool.it - Payday 3 – In arrivo una Legacy Heist gratuita

Leggi su Nerdpool.it

3 ritorna a una delle sue rapine più iconiche e reimmaginate appositamente per l’ultimo titolo. Dal 10 dicembre, infatti, sarà disponibile ladella First World Bank, forse lo stage più ricordato e ricco di emozioni del primo. Inoltre, il gioco si aggiornerà con nuovi modelli e maschere! Per commemorare questo annuncio, è stato rilasciato anche un nuovo trailer che mette in risalto la nuova grafica e le nostalgiche emozioni che potremo provare giocando la miticadella First World Bank.Di seguito, i maggiori contenuti del prossimo update di3 del prossimo 10 dicembre:Un nuovogratuito – First World BankMaschera Teddy Moo Mask + Abito Teddy Moo Suit – Introdotto in: The, il signor Moo è stato uno strenuo alleato della banda di, aiutando non solo a nascondere l’equipaggiamento, ma anche fornendo il necessario supporto morale.