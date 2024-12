Ilgiorno.it - Natale in Palio a Legnano: una serata di auguri, bilanci e prospettive per il futuro

(Milano), 5 dicembre 2024 - Si è tenuta ieri sera l’attesadegliin”, organizzata dalla Fondazione. L’evento è stato un’occasione per condividere con i partner i successi dell’edizione 2024 e iniziare a tracciare un percorso verso l’edizione 2025, con l’obiettivo di costruire progetti sempre più condivisi e ambiziosi. Un’atmosfera di eleganza e modernità ha caratterizzato la, ospitata per la prima volta nella boutique Vinicio di piazza Ferrè. Grazie all’accoglienza impeccabile del padrone di casa e alla collaborazione dei ragazzi dello IAL, che hanno curato il banqueting in un’ottica di valorizzazione del territorio, l’evento ha saputo mettere tutti i partecipanti a proprio agio, creando un clima di convivialità e raffinatezza. A metà, il vicepresidente Luca Roveda, affiancato dai consiglieri Romanò e Roveda, dal sindaco Radice e dal Cavaliere Monaci, ha preso la parola per ricordare i traguardi raggiunti nel 2024, tra cui l’evento internazionale a Strasburgo, ilin Rosa, il Festival La Storia tra le Righe e la mostra dedicata a Hayez.