Napoli 90enne abbandonata dalla badante per due giorni senza cibo né acqua L’allarme del figlio | Non risponde al telefono

Leggi su Dayitalianews.com

Una donnaresidente a Casalnuovo, in provincia di, è stataper 2, una donna dell’Est,un motivo apparente. L’anziana è costretta su una sedia a rotelle, quindi non autosufficiente e incapace di svolgere le più normali attività quotidiane, come andare in bagno, lavarsi o cucinare.lo ha fatto scattare ilresidente al Nord che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre per ben due, ha contattato i carabinieri.La vicenda dell’anzianaIl, che vive da anni in Lombardia, chiamava abitualmente lache poi le passava la madre. L’anziana infatti non aveva un cellulare né una linea telefonica fissa, quindi laera l’unico punto di contatto. L’uomo ha cercato di chiamare lapiù volte,però ricevere risposta.