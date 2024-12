Mondiale per club 2025 Infantino | Inizio di una nuova era

Leggi su Sportface.it

“Oggi inizia unaera nel mondo del calcio“. Lo ha dichiarato il presidente della Fifa, Gianni, a Miami, nel corso della cerimonia del sorteggio per ilper. “È una grande emozione essere qui – ha proseguito il numero uno del calcio– il calcio unisce il mondo. Oggi è il giorno del primo sorteggio delper. I miglioridel mondo giocheranno in questo torneo, Dodici fantastici stadi, undici città straordinarie, miliardi di persone vedranno questo torneo. Per la prima volta nella storia ogni singolo tifoso da ogni parte del mondo potrà guardare le partite gratuitamente“, ha aggiuntoper: “di unaera” SPORTFACE.IT.