Cityrumors.it - Massacra di botte la fidanzata, arrestato notissimo influencer

Leggi su Cityrumors.it

Non si voleva fermare e sotto l’effetto di alcool e droga prende un bastone e succede di tutto, intervengono gli agentiSe non si fosse fermato, chissà cosa sarebbe successo. Di sicuro qualcosa di tremendo e tragico. Sotto l’effetto dell’alcool e della cocaina e in preda a una serie di paranoie, ha afferrato un bastone e ha cominciato a picchiare lacome un pazzo, fino a romperle il braccio. Una scena raccapricciante e indegna per un uomo o presunto tale.dila(Ansa Foto) Cityrumors.itLa povera ragazza era in preda al panico e non sapeva che fare, se non scappare e chiedere aiuto. E’ andata al pronto soccorso, dove le hanno riscontrato una frattura scomposta in più parti al braccio destro, lui, Massimiliano Minnocci, noto a tutti più col nome del “Brasiliano“, quasi come se niente fosse accaduto.