Lanazione.it - L’opera interagisce con il pubblico. Mostre a distanza e sculture in 3D: "Cambia il modo di vivere l’arte"

Uno studio ha calcolato che ogni persona dentro a un museo trascorre di media 30 secondi davanti a un’opera d’arte. "Un tempo brevissimo, se consideriamo che la maggior parte delle persone utilizza questo tempo per scattarsi un selfie", osserva il professor Alberto Del Bimbo, docente di Ingegneria Informatica dell’Università di Firenze. Come dilatare questo tempo? Come rendere più intenso il rapporto tra un’opera e il suo? È anche da queste domande che a Montelupo è nato Atelier Digitale, un progetto altamente innovativo che esplora le straordinarie intersezioni tra arte e intelligenza artificiale e che ridefinisce il rapporto tra opera, artista e. Il progetto, nato nell’inverno del 2023 da un’idea di Marco Bagnoli, è stato condotto e realizzato dall’associazione Spazio X Tempo grazie a un finanziamento di circa 100mila euro nell’ambito del Pnrr.