Ilgiorno.it - L’Inter mette gli occhi sullo stadio di Saronno: l’under 23 pronta a debuttare in Serie C

Leggi su Ilgiorno.it

Un primo sopralluogo è già avvenuto un paio di mesi fa, e oraattende la risposta ufficiale del. La storica società nerazzurra sta valutando locomunale “Colombo Gianetti” come possibile sede per la sua futura squadra Under 23,inC. La conferma delesse delè arrivata dall’assessore allo Sport, Gabriele Musarò: “Al momento si è trattato soltanto di un primo sopralluogo informale. Siamo in attesa di successivi riscontri”. Una scelta che, se approvata, rappresenterebbe peruna svolta significativa, sia per il prestigio che per le opportunità di sviluppo legate all’indotto sportivo ed economico. Dal canto suo, l’amministrazione ha già posto l’accento sulla necessità di preservare le attività presenti allo, gestite dalle associazioni sportive locali ossia Osa per l’atletica, Fbc per il calcio eRugby per la palla ovale.