Ilrestodelcarlino.it - Jesi, in arrivo zone 30 e dossi in prossimità di tutte le scuole

(Ancona), 5 dicembre 2024 – Stop investimenti e incidenti, la giunta introduce le30 davanti alledove nei giorni scorsi sono comparse delle sagome di bimbi e installa nuovirialzati. “Di fronte ai numerosi scontri che coinvolgono persone a piedi o in bicicletta - più di uno a settimana come emerge dalle statistiche della nostra polizia locale – spiegano dall’amministrazione comunale - e con l’obiettivo di concretizzare passi in avanti per una città con strade più sicure, la Giunta comunale ha deciso di ridurre a 30 chilometri orari il limite di velocità nei tratti di strada davanti alle” Sono “tutti coinvolti i plessi scolastici nelle cui vie di accesso sarà prevista una nuova segnaletica, sia orizzontale che verticale, ad indicare la velocità consentita. Si tratta dei nidi Mago Merlino, Girotondo e Piccola Oasi, delledell’infanzia Arcobaleno, Rodari, Kipling, Sbriscia, Negtromanti, Isola Felice, S.