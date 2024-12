.com - Jesi / Calcio in lutto, è deceduto Roberto Pazienza

Leggi su .com

80 anni, ha giocato con la maglia leoncella, con ottimi risultati, a metà anni ’60 del secolo scorso per intraprendere poi l’attività di allenatore del settore giovanile. Indimenticabili i suoi due gol nel derby vinto dallana per 4-3 al Dorico contro l’Ancona, 5 dicembre 2024 – Ladelpiangenella giornata di ieri all’età di 80 anni., centrocampista, nativo di Roma, ha giocato nellana dal 1963 al 1967 contribuendo alla vittoria della serie D e la promozione in C nel campionato 1964-65.Di lui si ricorda un bravissimo giocatore nel tiro piazzato ed i due gol con la quale lana espugnò il Dorico battendo l’Ancona (foto primo piano,è l’ultimo in piedi partendo da sx). Era il 13 marzo 1966 quando al Dorico di Ancona lana di Gaudenzio Bernasconi si impose per 4-3 sull’Ancona allenata da Gratton.