Bergamonews.it - Il Volley Bergamo cade anche a Novara: stop esterno e seconda sconfitta consecutiva

per il1991. Dopo locasalingo contro Milano non riesce il colpoalle rossoblù: la formazione di Parisi ainizia bene ma si smarrisce e le padrone di casa si impongono 3-0.L’infrasettimanale, giocato mercoledì 4 dicembre alle 20,30, si è aperto con la pipe di Piani innescata da Evans che ha fatto volare unainstancabile in difesa. Un ace di Alsmeir ha riportato la parità (13-13) e sbloccatocala in ricezione, le piemontesi si portano sul 20-16, l’ace di Piani fa risalire fino al 20-19 e tiene le rossoblù agganciate, ma la rimonta non si completa.Nel secondo setsbanda:si stacca e va a +10, ma Parisi muove la panchina e le orobiche risalgono fino a -2 (17-15). Bernardi prende le contromisure e ferma la rimonta riuscendo a tenerla a distanza di sicurezza.