Ilnapolista.it - Il Real Madrid perde 2-1 a Bilbao. Mbappé come Beccalossi, sbaglia un altro rigore

Leggi su Ilnapolista.it

Il2-1 aun“Otra noche de pena per il”, titola Marca. “Otra pesadilla para” titola Diario As. Ile interrompe il ciclo positivo che in Liga li aveva portati al sorpasso virtuale ai danni del Barcellona. La squadra di Ancelotti ha oscillato tra il masochismo e l’altruismo. Ha finito colre 2-1.hato un. Courtois ha commesso un errore sulla prima rete e Valverde sulla seconda. Un brutto risultato che aprirà nuovi lunghi e caldi dibattiti.Ilè andato in vantaggio a inizio secondo tempo con Berenguer (un tempo cercato dal Napoli) ma è stato Courtois a regalare il gol con una respinta goffa. A questo punto ilha sfiorato lo psicodramma. Perché Rudiger si è procurato ile incredibilmente è stato concesso didi calciarlo.